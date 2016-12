No Tav, Colle condanna scontri Roma

19:10 - Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha fermamente condannato gli scontri di giovedì a Roma causati da No Tav e movimenti antagonisti. In un messaggio alla sede del Pd attaccata dai manifestanti, il Presidente della Repubblica scrive: "Bisogna opporsi a un'etica che non nutre rispetto per i fondamenti di una convivenza civile e riflettere a fronte degli inqualificabili gesti di vandalismo organizzato che hanno colpito Campo de' Fiori".