14:46 - Oggi è stato segnato "un punto di non ritorno rispetto a questa forza politica. Se uno vuole prendere il palcoscenico, non è questo il momento per farlo". Così il ministro per l'integrazione Cecile Kyenge ha risposto al vicepresidente della Lega Nord Gianluca Pini che l'ha accusata di responsabilità morale per la tragedia di Lampedusa.