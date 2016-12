19:03 - "Se le mie parole hanno soltanto minimamente offeso i familiari delle vittime di Nassiriya chiedo scusa a loro perché questo non era in modo alcuno mia intenzione". Lo ha detto in aula la deputata M5S Emanuela Corda. "Non ho, però, fatto l'elogio del kamikaze ma ho denunciato una ideologia ignobile che sfrutta la disperazione e l'ignoranza, portandolo a trasformarsi in bomba umana", ha poi spiegato.