19:15 - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, durante il tradizionale saluto alle cariche dello Stato ha rivolto uno "schietto appello" a Forza Italia affinché non lasci il tavolo delle riforme. L'auspicio è che "il distacco dalla maggioranza non comporti l'abbandono del disegno di riforme costituzionali". Rivolgendosi poi a tutte le forze dell'opposizione, Napolitano ha ribadito l'assoluta importanza di un accordo su una nuova legge elettorale.

E sempre rivolto a Berlusconi, il presidente della Repubblica ha aggiunto: nessuno è "autorizzato ad evocare immaginari colpi di Stato a cui non saremmo estranei".



No alle elezioni anticipate - "Mancare anche questo obiettivo delle riforme - ha sottolineato il Capo dello Stato - sarebbe fatale per il progresso della Nazione". Parlando della situazione politica, Napolitano ha detto che "non c'è dubbio che l'Italia abbia conosciuto mutamenti incalzanti sulla scena politica ancora lontani dall'assestamento e con incognite ancora non decifrabili". Nonostante ciò "è importante che l'Italia continui a essere governata nel 2014. L'Europa ci guarda" e bisogna nutrire la stabilità "piuttosto che l'aspettativa di nuove elezioni anticipate dall'esito più che dubbio".



La fine del bicameralismo è ormai vitale - "Le sorti del governo poggiano sulle sue forze e sono legate al rapporto di fiducia con la sua maggioranza. Le Assemblee sono il pilastro della nostra democrazia e spero che possa affermarsi in ogni momento un clima di civile confronto ed impegno nei confronti dei diritti delle forze che vi sono rappresentate nell'affermazione delle regole che si si sono date. Il superamento del bicameralismo paritario, dello snellimento del Parlamento, della semplificazione del processo legislativo" sono "ormai questioni vitali per la funzionalità e il prestigio del nostro sistema democratico".



La crisi mina la coesione sociale - Durante la cerimonia di scambio di auguri al Quirinale, Napolitano ha ribadito che "la crisi che ha investito l'Eurozona ha messo a dura prova la coesione sociale". "Nel 2014 c'è un rischio diffuso di tensioni e scosse sociali: un rischio che deve essere tenuto ben presente e fronteggiato in Italia", ha sottolineato. Occorre dunque, ha aggiunto, prestare "massima attenzione a coloro che vivono nel disagio".



Renderò noti i limiti del mio mandato - Napolitano ha quindi parlato dei "limiti" temporali del suo mandato presidenziale. "Io doverosamente non mancherò - ha spiegato - di rendere nota ogni mia ulteriore valutazione della sostenibilità, in termini istituzionali e personali, dell'alto e gravoso incarico affidatomi".



Letta: "Parlamento colga il monito di Napolitano" - "Già domani il Consiglio dei ministri darà seguito alle parole di Napolitano sulla giustizia". Così il premier Enrico Letta commentando il discorso al Quirinale nel quale il Capo dello Stato era tornato a puntare l'indice sulle "condizioni disumane delle carceri" confidando che le Camere traggano "impulso a decisioni che siano anche di riforma della giustizia". "Spero e auspico - ha aggiunto Letta - che il Parlamento colga i suoi moniti".



Brunetta: "Napolitano irrispettoso" - "Le esternazioni del Capo dello Stato, con cui sollecita riforme costituzionali profonde, appaiono irrispettose della sentenza della Corte Costituzionale, le cui motivazioni converrebbe attendere". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia, Renato Brunetta, aggiungendo: "Salvo Napolitano non le conosca già o peggio voglia condizionarne la stesura".