20:55 - "Resterò presidente fino a quando la situazione del Paese e delle istituzioni me lo farà ritenere necessario e possibile, e fino a quando le forze me lo consentiranno. Fino ad allora e non un giorno di più; e dunque di certo solo per un tempo non lungo". Questa la parte finale del messaggio di Napolitano. Il capo dello Stato ha poi aggiunto: "confido, così facendo, nella comprensione e nel consenso di molti di voi".