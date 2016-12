Napolitano: "Reagire a clima negativo Non ci sono elezioni dietro l'angolo"

12:43 - Per Giorgio Napolitano, il Paese sta vivendo "un clima, un mood, che non è esattamente di fiducia e noi ora dobbiamo reagire". Quanto al futuro politico dell'Italia, il presidente della Repubblica precisa che non sono all'orizzonte nuove elezioni. "Basta con il frastuono delle polemiche politiche anche quando non ci sono elezioni in programma, nonostante per qualcuno sia di moda invocarle in ogni momento", ha detto Napolitano.

"Cambiare il Senato è possibile" - "Sono convinto che sia possibile tagliare le ridondanze e qualificare in modo nuovo ed essenziale il Senato", ha poi sottolineato il Capo dello Stato. In Francia, ha aggiunto, "c'è stata una riforma del Senato e lì la seconda Camera ha saputo riformarsi senza scandalo dei senatori, ma con il contributo dei senatori stessi".



"Tagliare corto su ridondanze bicameralismo" - Con la riforma del bicameralismo paritario, ha ribadito, "si deve superare la ripetitività, le duplicazioni e le complicazioni del processo legislativo, che non portano a una qualificazione del Parlamento. Sono convinto che esista la possibilità di tagliare corto su queste complicazioni e ridondanze e qualificare in modo nuovo il Senato". Il Senato, ha aggiunto, potrebbe configurarsi come "Camera Alta senza poteri di investitura politica ma con altri importanti poteri".