Napolitano: "La democrazia va difesa dal fanatismo e dalla violenza politica"

17:04 - A 29 anni dalla strage del treno Rapido 904, costata la vita a 17 persone, Giorgio Napolitano rivolge un nuovo appello contro la violenza: "I principi di legalità, democrazia e libertà sanciti nella Costituzione devono essere difesi contro ogni tentazione di ritorno al fanatismo ideologico e alla violenza politica", ha affermato il Presidente della Repubblica. "Il nostro Paese ha dimostrato di saperlo fare negli anni del terrorismo", ha concluso.

Napolitano ha inviato un messaggio a Rosaria Manzo, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage del treno Rapido 904 del 23 dicembre 1984, nel quale rinnova "l'apprezzamento per l'impegno con il quale l'associazione continua a tenere viva la memoria delle vittime di un atto efferato che colpì profondamente la comunità nazionale ed a mobilitarsi per stimolare e affiancare la ricerca della verità sul piano storico e giudiziario.



"E' importante - ha sottolineato il Capo dello Stato - che le giovani generazioni siano consapevoli che i principi di legalità, democrazia e libertà sanciti nella Costituzione repubblicana devono essere difesi costantemente contro ogni tentazione di ritorno al fanatismo ideologico e alla pratica della violenza politica, come il nostro Paese ha dimostrato di saper fare con un impegno unitario in occasione della tragica esperienza del terrorismo".