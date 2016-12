Napolitano insiste: "Subito le riforme"

14:23 - Solo un pacchetto di riforme istituzionali potrà dare "il risultato di un'indispensabile maggiore continuità ed efficacia all'azione di governo e nel circuito governo-Parlamento". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. "Una parte sempre più larga dell'opinione pubblica è convinta che tra i doveri delle istituzioni vi sia quello di garantire alla nazione stabilità politica e governabilità", ha aggiunto.

Napolitano ha sottolineato ancora che "pochi ormai dubitano che, nel rispetto rigoroso dei principi sanciti dalla Costituzione, si debba porre fine a quella fragilità endemica che ha caratterizzato in passato le sorti di troppi governi" e la loro "piena efficacia".



Il Capo dello Stato ha detto ancora che ò'Italia intende affrontare le due prove "decisive del 2014" cioé le elezioni europee e il semestre italiano di presidenza dell'Unione, "con la consapevolezza che si tratta di momenti importanti per il percorso di integrazione europea e per il futuro dell'Italia". "Dopo che l'Unione si è prevalentemente concentrata sulla stabilizzazione fiscale e il rigore di bilancio - ha continuato -, oggi deve risolutamente imboccare la strada di politiche per l'occupazione e la crescita, che possono rendere piu' evidenti le ragioni del nostro processo d'integrazione, le esigenze ineludibili di una piu' stretta e solidale unita' dell'Europa".