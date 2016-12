Napolitano dà il via libero allo sdoppiamento del Milleproroghe

20:47 - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha autorizzato la presentazione del "Milleproroghe" diviso in due decreti legge, come dice il sito del Quirinale. Il dl procederà dunque con due testi paralleli, una prima tranche riguardante le proroghe e una seconda sulle misure urgenti. A occuparsi della separazione delle misure è stato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi.

Entrambi datati 31 dicembre, i decreti si intitolano rispettivamente "Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti e opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali" e "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".



Saltano accise tabacchi e tassa sbarco isole - Nella nuova formulazione del decreto Milleproroghe in due distinti provvedimenti saltano le norme relative alle accise sui tabacchi e alla tassa di sbarco sulle isole minori fino a un massimo di 2,50 euro. E' quanto emerge dal comunicato di Palazzo Chigi che illustra i due decreti.



Arrivano le agevolazioni per la Sardegna - Per i residenti nei Comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 novembre, il decreto Milleproroghe varato dal Consiglio dei ministri prevede alcune agevolazioni. Anzitutto una minisospensione per i tributi, il cui termine pagamento è stato spostato dal 30 novembre al 17 febbraio. Inoltre, coloro che hanno subito danni possono ottenere un finanziamento senza interessi (da restituire in 2 anni) garantito dallo Stato.