Napolitano: "Avanti con le riforme"

12:52 - "Occorre andare avanti a fare le riforme economiche e quelle politiche e istituzionali da tempo riconosciute necessarie". E' l'appello lanciato dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, che ricorda l'urgenza di intervenire partendo "dalla legge elettorale e dalla revisione della seconda parte della Costituzione". "Al procedere delle riforme - ha sottolineato - ho legato il mio impegno all'atto di una non ricercata rielezione a presidente".

Con il recente voto di fiducia al governo Letta si è evitato "che si aprisse in Italia un vuoto politico, un nuovo periodo di grande incertezza e paralisi decisionale", ha aggiunto il Presidente, spiegando oggi al Quirinale di avere accolto la fiducia accolto con "autentico sollievo".



"L'imperativo è mantenere i nervi saldi" - "L'imperativo è mantenere i nervi saldi, portare avanti in tutti i campi lo sforzo indispensabile, che non può, non deve essere messo a rischio da particolarismi e irresponsabilità", ha detto Napolitano, parlando al Quirinale delle "sfide e emergenze" che investono l'Italia.



"Sì alle critiche, ma propositive" - Sulla legge di stabilità ci sia "un confronto aperto ad ogni valutazione anche critica, che ci aspettiamo sia comunque responsabile, cioè sostenibilmente propositiva, consapevole di condizioni oggettive complesse e di vincoli ineludibili". Così il presidente Napolitano sulla legge di stabilità che va in Cdm.



"L'Italia stenta, serve unità" - L'Italia "stenta più di altri" a muoversi verso la crescita: per questo "conta in modo decisivo l'operare del governo e del Parlamento, del mondo del lavoro e delle imprese, in una direzione univoca, col massimo di concretezza e unità".



"Ineludibile affrontare emergenza carceri" - "La dolorosa, umiliante, ineludibile emergenza carceraria" è una delle "sfide ed emergenze proprie dell'Italia" che anche l'Europa con la Corte dei diritti umani ci chiede di affrontare, ribadisce il Capo dello Stato.



"Nonostante crisi occorre trasmettere fiducia" - Nonostante l'Italia "stenti" ad agganciare la ripresa "possiamo e dobbiamo tutti trasmettere, non retoricamente, motivi di fiducia su cui fondare un nuovo spirito di iniziativa, un nuovo slancio produttivo e competitivo". Ne è convinto il Presidente della Repubblica ricordando che è "ancora in corso nell'Eurozona il faticoso processo di consolidamento delle finanza pubbliche e di un rilancio fondato su riforme e innovazione.



"Sconvolgente l'emergenza delle tragedie del mare" - Una delle "sfide" che l'Italia deve affrontare subito è quella della "sconvolgente emergenza delle tragedie in mare e dell'assillante dramma di Lampedusa, per la nuova ondata di profughi richiedenti asilo che non si è riusciti a prevenire e regolare su scala europea". Lo ha sottolineato Giorgio Napolitano.