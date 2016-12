Napolitano: "A Grillo non rispondo ma i partiti li manderei a casa in 7 giorni"

16:45 - "Sono venuto qui per una riflessione su Mezzogiorno e cultura, di altro non mi occupo". Così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha risposto, a Bari, ai giornalisti che gli chiedevano della richiesta di impeachment avanzata da Beppe Grillo.

Il presidente approfitta di una domanda provocatoria da parte di un cittadino per dare una bacchettata a tutti i partiti. A chi gli diceva: "Gli dia 30 giorni di tempo per le riforme oppure li mandi tutti a casa", Na politano ha risposto: "Fosse per me gli darei sette giorni...".



Poi un passaggio sul Mezzogiorno. "Il sud deve recuperare un ruolo che sta perdendo nello sviluppo generale del Paese", ha detto il presidente della Repubblica uscendo dall'Università di Bari. "L'università - ha sottolineato il capo dello Stato - è lo strumento principe attorno a cui deve ruotare un'azione pubblica più comprensiva".