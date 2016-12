18:50 - "Se il governo non farà in tempi rapidi le riforme necessarie alla crescita del Paese, Scelta civica potrebbe valutare l'ipotesi di non far più parte delle forze che sostengono Enrico Letta". Lo ha spiegato il leader del partito, Mario Monti, che aggiunge: "Sebbene sia nota la mia stima nei confronti del premier, Scelta civica non dovrebbe far parte di una maggioranza che non desse un segno di svolta riformatrice".