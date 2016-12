Monti: "No al governo del disfare" "Imu, Letta si è inginocchiato al Pdl"

17:57 - Nonostante Scelta Civica abbia "sempre detto che la grande coalizione e questo premier siano la migliore cosa per il Paese, vorrei che fosse il governo del fare come all'inizio" e non quello "del disfare le riforme, come è accaduto per il predominare di Pd e Pdl". A dirlo Mario Monti, sottolineando che senza un contratto di coalizione chiaro, accadrà in futuro quello che é successo per l'Imu, con Letta che "si è inginocchiato al Pdl".

"Sull'Imu Letta si è inginocchiato al Pdl" - "Senza un contratto di coalizione chiaro, accadrà in futuro quello che è successo per la manovra, con Letta che sull'Imu, si è inginocchiato al Pdl, con la conseguenza di una manovra non adeguata sul cuneo fiscale e facendo aumentare l'Iva", ha proseguito l'ex premier ospite di "In mezz'ora".

"Ho salvato l'Italia, ma Gasparri si diverte a fare battute sul mio cagnolino" - "In Europa e nel Ppe chi vi parla è considerato colui che ha salvato l'Italia e l'Eurozona. In Italia chi vi parla, perché così vuole coltivare la sua immagine chi non mi ama, è colui che in uno studio televisivo si è trovato tra le braccia, di sorpresa, in maniera poco corretta, ad opera di una sua collega - collega è dire molto - un cagnolino''. Lo ha detto Mario Monti, riferendosi alla puntata del programma "Le invasioni barbariche", nella quale Daria Bignardi gli ha regalato un cagnolino. "Oggi c'è un'alta autorità dello Stato - ha aggiunto Monti - che fa spesso riferimento nelle sue sagaci dichiarazioni a che fine avrà fatto il cagnolino di Monti: 'sarà svanito nel nulla come il centro?'. E' un vicepresidente del Senato, è il senatore Gasparri, lui si diverte molto con questo".



"Casini e Mauro in cerca di pubblicità e spazi elettorali" - Perché lo strappo di Casini e Mauro da Scelta Civica? "Bisogna chiederlo a loro. Se fosse a viso aperto lo capirei; ma lo fanno perché vedono più spazio elettorale da quella parte..": ha proseguito l'ex premier. "Anche io avrei fatto un accordo con il Pdl - ha aggiunto - ma per dar vita a un centrodestra depurato da certe personalità e prassi, incompatibili con Scelta Civica" .



"Chi non votò Scelta civica per Casini fece bene" - "Mi rivolgo a chi non ha votato Scelta Civica, pare siano tanti, perché avevamo Casini.. può essere che avessero ragione loro". Lo afferma Monti, che poi garantisce: "Scelta Civica ha avuto 3 milioni di voti dagli italiani e io desidero dire loro che il mio impegno politico non finisce certo, e credo proprio, ma saranno gli organi di Sc a dirlo, che anche l'impegno di Scelta Civica non finisce. Mi sono dimesso perché non restasse nelle pieghe della polvere un'operazione non trasparente e molto discutibile".



"Si scrive Letta ma si legge Brunetta" - "Chi minaccia la stabilità del governo? E' ridicolo dire che sia Scelta Civica. Piuttosto è minacciato dal Pd che, in questa fase precongressuale, è una variabile indipendente; e dal Pdl che fa continui diktat, tanto che spesso si scrive Letta ma si legge Brunetta'', ha spiegato.



"Voterò per la decadenza" - "Io voterò in base alla relazione che la Giunta del Senato farà pervenire in Aula, per me la votazione è sull'applicazione di una legge approvata un anno fa e che allora non fu contestata, non è un giudizio su una persona. Qui vediamo se in Italia c'è o no lo Stato di diritto". Lo afferma l'ex premier Mario Monti sulla decadenza di Berlusconi. "Non mi scandalizzerei - ha poi spiegato - se venisse usata la grazia per il leader del Pdl".