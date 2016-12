Miss Italia contro Laura Boldrini

14:45 - Ecco le 186 miss in gara alle prefinali nazionali 2013, insieme a Patrizia Mirigliani sulla scalinata del Pala Arrex di Jesolo. Tutte sfoggiano fiere sulla maglietta la frase "Né nude, né mute", la stessa utilizzata dalle concorrenti del Trentino Alto Adige in risposta alle polemiche innescate nei mesi scorsi dalla presidente della Camera Laura Boldrini sul ruolo delle miss in televisione. "Fra i diritti delle donne - questo il messaggio delle ragazze - ci deve essere anche la libertà di apparire in televisione poco vestite e partecipare ad una gara il cui metro di giudizio principale è il proprio aspetto fisico".