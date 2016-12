Matteo Renzi annuncia: "Taglierò di 1 miliardo i costi della politica"

13:49 - Matteo Renzi annuncia, nel caso della vittoria alle primarie del Pd, una riduzione da un miliardo di euro dei costi della politica, a partire dal Senato, e un "gigantesco" piano per il lavoro. Il sindaco di Firenze lo ha spiegato nel corso di una conferenza stampa a Trieste. Poi aggiunge, rivolto ad Angelino Alfano: "Non tiriamo la corda, sono gli italiani che stanno tirando la cinghia".

Renzi elenca anche le priorità per il 2014: taglio dei costi della politica, piano per il lavoro e Europa. "Se Alfano ha voglia di fare queste cose, le faccia", ha aggiunto.



Giustizia, "studiare regola per la responsabilità dei magistrati" - "E' giusto che ci sia la responsabilità civile dei magistrati, se uno sbaglia per dolo deve essere chiamato a rispondere". Lo ha detto Matteo Renzi, rispondendo a una domanda sulla giustizia. Il candidato alla segreteria del Pd ha indicato la volontà di "studiare una regola" assieme ai magistrati "e non contro". "La vendetta contro i magistrati - ha concluso - non potrà mai funzionare".



"De Luca deve decidere tra sindaco e viceministro" - Vincenzo De Luca deve scegliere tra la carica di sindaco e quella di viceministro, ha sostenuto il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, rispondendo a una domanda a Trieste. "C'è un'incompatibilità ex lege", ha sottolineato, ribadendo che De Luca dovrà in caso parlarne con il primo ministro, Enrico Letta. "Se tutto il Sud fosse amministrato come Salerno - ha detto ancora - l'Italia sarebbe diversa. E' tra i comuni meglio amministrati d'Italia".



Le tre priorità per il governo nel 2014 indicate da Renzi vanno dal taglio dei costi della politica da un miliardo di euro, a partire dal Senato, a un grande piano per il lavoro, "per tornare ad assumere".



Il terzo punto riguarda l'Europa: secondo Renzi le elezioni europee saranno "concentrate sul fatto che l'Europa e' causa tutti mali. Noi vogliamo dire di no: non e' colpa dell'Europa, è colpa dell'Italia che non ha fatto la sua parte cambiando l'Europa".



Quanto al confronto con Alfano infine, Renzi ha risposto netto: "La cinghia la stanno tirando gli italiani, quelli che stanno subendo le difficoltà della politica sono gli italiani per bene. Se Alfano vuole fare polemica - ha concluso il sindaco di Firenze - sappia che non ci troverà perché siamo impegnati a parlare con gli italiani".