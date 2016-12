Matera, fischi M5S al comizio Pd

01:58 - Momenti di tensione in piazza a Matera con urla e fischi dei sostenitori del Movimento 5 Stelle durante il comizio del Pd. Il pubblico ha urlato "ladri, ladri", sventolando banconote durante il comizio in cui partecipava anche il segretario del Pd, Guglielmo Epifani. Forte la contestazione dei sostenitori grillini che in precedenza avevano partecipato ad una iniziativa elettorale con Beppe Grillo.

E' stato Guglielmo Epifani, a concludere il comizio, a cui ha preso parte anche il candidato governatore della coalizione di centrosinistra, Marcello Pittella). Su un lato della piazza, in pieno centro a Matera, i sostenitori del M5S hanno più volte urlato "ladri e venduti" e hanno piu' volte fischiato anche il presidente uscente della Regione Basilicata, Vito De Filippo e il capogruppo alla Camera del Pd, Roberto Speranza. Dopo momenti di forte tensione, in piazza per mantenere la calma sono intervenuti anche alcuni agenti delle forze dell'ordine, la situazione è tornata sotto controllo.



Epifani: "Evviva Paese con passioni" - "Evviva un Paese con queste passioni politiche, la cosa che non va bene è la 'morta gora'". Così il segretario del Pd, Guglielmo Epifani, ha commentato i fischi durante il comizio. "Questo - ha aggiunto - è segno della vivacità del Paese".