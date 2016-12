Marina Berlusconi smentisce le voci: "Nessun mio impegno in politica"

20:27 - Marina Berlusconi non intende scendere in politica. Dopo le nuove voci circolare negli ultimi giorni, la presidente di Fininvest torna a smentire. "Non ho mai avuto e non ho alcuna intenzione di impegnarmi in politica", ha detto, definendo "le ennesime voci e ricostruzioni giornalistiche totalmente lontane da ogni pur minimo collegamento con la realtà".

"Per la politica ho grande rispetto, ma amo moltissimo il mio lavoro e le aziende nelle quali sono impegnata da ormai oltre vent'anni. Questo è il mio passato e il mio presente, e questo sarà anche il mio futuro. Vi prego di prenderne atto", afferma in un comunicato.



Confalonieri: "Né Marina né Barbara in politica" - "Spero che nessuna delle due sia condannata a fare politica", dice il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri a proposito di Marina e di Barbara Berlusconi. E a chi gli chiede se sia stato lui a convincere Marina a rimanere in azienda risponde: "No, no, io sono quasi out, però quasi". E ancora: "Sì, un po' mi ascoltano", conclude rispondendo a chi gli chiede se la sua opinione viene presa in considerazione.