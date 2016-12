Maradona, Equitalia: gesto assurdo

18:30 - Anche Equitalia interviene sulla discussa partecipazione di Diego Armando Maradona a "Che tempo che fa". "E' assurdo che si possa consentire a Maradona di fare il gesto dell'ombrello in una tv pubblica pagata da tutti quei contribuenti che non evadono il fisco pagando il canone Rai", si legge in una nota. Equitalia ha quindi spiegato che, dopo la consegna dell'avviso di mora, sono in corso verifiche su eventuali compensi da pignorare al campione.