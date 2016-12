Manovra, stop all'affitto in contanti Tassati i vitalizi dei parlamentari

18:51 - Gli affitti non potranno più essere pagati in contanti. E' quanto previsto da un emendamento alla legge di Stabilità presentato dal Partito democratico e approvato dalla commissione Bilancio della Camera dei deputati. Il provvedimento esclude solo gli alloggi di edilizia popolare. La proposta aveva ottenuto il parere positivo sia del relatore, Maino Marchi (Pd), sia del Governo.

"I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative - si legge nell'emendamento presentato da Marco Causi, capogruppo Pd in commissione Finanze, Laura Braga, neo responsabile ambiente del partito, e Davide Baruffi - fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludendo l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità".



Contributo di solidarietà anche per gli onorevoli - Anche sui vitalizi dei parlamentari si applicherà il contributo di solidarietà, la tassazione speciale introdotta nel 2011 dal governo Monti per pensioni superiori ai 90mila euro l'anno. E' quanto prevede un altro emendamento alla legge di Stabilità, presentato dal relatore Maino Marchi (Pd). In caso di approvazione, saranno interessati dalla misura anche gli eletti nei consigli regionali e provinciali.



Rivalutazione delle pensioni fino a 2mila euro - Cresce dal 90 al 95% la rivalutazione delle pensioni con importi tra i 1.500 e i 2mila euro, ossia superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte il minimo Inps. Il provvedimento è contenuto in un emendamento alla Manovra proposto dal relatore in commissione alla Camera. A coprire economicamente la misura sarà un ritocco all'indicizzazione dei vitalizi più alti.