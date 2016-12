Manovra, Forza Italia vota con M5S

21:16 - I deputati di Forza Italia e del M5S si "coalizzano" per la prima volta intorno a un emendamento alla legge di Stabilità: i due gruppi hanno votato insieme, in commissione Bilancio, un documento presentato dai grillini, e comunque respinto dalla maggioranza. In esso si chiedeva di tagliare gli investimenti al settore aeronautico in favore di programmi per siti da bonificare.

L'emendamento presentato dai grillini alla fine è stato respinto.



Uniti e divisi - Diverso il gioco delle alleanze, invece, per quanto riguarda l'iter per arrivare a una riforma della legge elettorale. "L'alleanza" tra M5S e Fi, infatti non è stata replicata alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, dove un'insolita maggioranza formata da Pd, Sel e appunto M5S, ha detto sì allo spostamento della legge elettorale alla Camera. La presidente Finocchiaro ha sentito i capigruppo in commissione e riferirà al presidente Grasso. Contro il rinvio si sono espressi tutti gli altri gruppi (Ncd, FI, Sc, PI, Lega, Gal).