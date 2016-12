Manifesti a Roma: "Silvio non mollare"

22:22 - Roma riempita da un messaggio: "Silvio non mollare". L'iniziativa parte da "Cuore Azzurro" e si colloca a metà strada tra due giornate particolarmente delicate per Silvio Berlusconi, dalla mancata sfiducia al governo Letta alla riunione della Giunta per le Elezioni del Senato che, molto probabilmente, porterà al voto per la sua decadenza da senatore. "Odiato dai poteri forti, amato dalla gente", l'altro slogan al principio del manifesto.