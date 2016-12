M5S, Grillo: ho paura in Parlamento

17:04 - "Hanno ragione i parlamentari a dire che ci vediamo poco, ma io mi spavento a venire qua". Lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, arrivato oggi a sorpresa in Senato. "Qui c'è la statua di Mazzini che saluta Giovanardi". Poi, sulle sorti del Paese, ha aggiunto: "Io sono un comico populista e mi domandate come va il mondo. Non so davvero se una risata ci sommergerà, spero che sia solo una risata".