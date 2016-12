Tgcom24 >

M5S, Beppe Grillo attacca ancora Napolitano: "Un anziano che fa il furbo" 28 ottobre 2013

22:33 - Il leader del Movimento Cinque Stelle, Beppe Grillo, è arrivato a sorpresa al Senato dove incontrerà i suoi parlamentari. Entrando a Palazzo Madama, il comico ha lanciato l'ennesimo attacco al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. "E' un anziano signore con cui abbiamo seri problemi", ha detto Grillo.

"Impeachment per Napolitano" - Il leader del Movimento 5 Stelle conferma l'intenzione di presentare l'impeachment nei confronti del Capo dello Stato: "Napolitano è un presidente di parte ed è sconveniente che prenda decisioni senza ascoltare noi che rappresentiamo 9 milioni di persone". E, alla domanda che i cronisti gli rivolgono sulla decisione di disertare l'incontro al Quirinale, risponde scherzando: "Volete che vi faccia contenti? Sì l'ho deciso io".



Letta: "Assurdo, vuole solo instabilità" - A difendere il Quirinale tramite twitter interviene il premier Enrico Letta: "Attacco Grillo a Napolitano va respinto con fermezza. Impeachment è assurdo. Grillo vuole solo instabilità. Non di questo ha bisogno l'Italia".



La sfida di Grillo: "Elezioni, se perdo mi ritiro" - Grillo lancia poi il guanto di sfida: "Vogliamo andare alle elezioni subito con qualunque legge, anche il porcellum e se perdo mi ritiro dalla politica". Il leader del M5S sfida direttamente gli elettori: "Se cozzerò contro milioni di italiani allora io non sono più italiano".



"Lo Stato non c'è più" - "Questo Paese - ha poi proseguito - ce lo dobbiamo riprendere: lo Stato non c'è più". "Lo Stato non c'è e quando c'è la gente lo percepisce con ansia. Si rappresenta come Equitalia, la burocrazia, le tasse. Non abbiamo più tempo di giocare", ha ribadito. "Hanno ragione i parlamentari a dire che ci vediamo poco, ma io mi spavento a venire qua - scherza -. Qui c'è la statua di Mazzini che saluta Giovanardi...". "Io - ha continuato Grillo - sono un comico populista e mi domandate come va il mondo... Non so davvero se una risata ci sommergerà, spero che sia solo una risata".



"Dissidenti dicono cose sensate" - "Qui in Senato mi sono visto con i cosiddetti dissidenti: ho visto persone intelligenti che dicono cose sensate", ha affermato Grillo in conferenza, aggiungendo: "Ognuno di loro nei loro settori sa molte più cose di me. Non posso insegnare niente a nessuno".



"Defaillance nella comunicazione" - "Ci stiamo organizzando sulla comunicazione, dove abbiamo qualche leggera defaillance", ha spiegato. "Dobbiamo sempre rincorrere notizie non vere, ascoltate da dietro il muro di una stanza".



Presentata nuova piattaforma sul web - Grillo ha poi presentato la tanto attesa e discussa nuova piattaforma che consentirà ai grillini di esprimersi sui temi caldi della politica. "Siamo qui per presentare un'applicazione che è molto semplice: e per fare un esempio, abbiamo provato a mettere una nostra proposta di legge che è una battaglia che portiamo avanti da anni: l'abrogazione dei fondi pubblici all'informazione. Si entra con una password e tutti gli iscritti al M5S possono votarla".