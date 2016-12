21:14 - "Nel nuovo partito vi dovranno essere regole di democrazia interna che permettano una leale convivenza tra anime diverse ma non incompatibili". A chiederlo, facendo riferimento a Forza Italia, è il ministro Beatrice Lorenzin, esponente del Pdl, che spiega come "è così in tutti i grandi partiti bipolari d'Europa". La nuova formazione, inoltre, secondo il ministro "non deve cavalcare le paure degli italiani".