Ligresti,Maroni:Cancellieri spieghi

13:00 - "Il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri non deve dimettersi ora, ma dovrà farlo se non sarà convincente quando, in Parlamento, interverrà sul suo interessamento a Giulia Ligresti": ne è convinto il presidente della Lombardia Roberto Maroni. Ai giornalisti che gli chiedono se il ministro debba lasciare, il governatore replica: "No. Prima riferisca in Parlamento. Se non riesce a convincere si dimetta. Valuteremo dopo averla sentita".