Letta:spread ai minimi,avanti così

20:05 - Oggi si registra il "dato più basso per lo spread sia in Italia che in Spagna: un dato che indica che la strada che stiamo portando avanti è quella giusta e dobbiamo continuare determinati". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, al foro italo-spagnolo. In vista del vertice Ue, Letta ha annunciato una "battaglia per l'Unione bancaria", un tema "non sexy, ma necessario" che avrebbe evitato la spesa di migliaia di euro degli Stati membri.