12:20 - Enrico Letta, sottolinea l'importanza di impegnarsi per l'Europa. "Non credo che se l'Unione europea nei prossimi anni si ferma, riusciremo a tenere le conquiste ottenute. Andiamo indietro", è il monito del premier, ricordando che siamo davanti a un bivio. "Possiamo perdere ciò che abbiamo costruito oppure avanzare. Bisogna combattere. Non basta - ha aggiunto - fare andare avanti le cose per inerzia".