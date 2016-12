15:22 - "In tempi come quelli che stiamo vivendo, di crisi anche della politica, l'unica ricetta possibile per uscirne è andare all'essenziale, con assoluta sobrietà e semplicità, senza fronzoli o retorica". A dirlo è il presidente del Consiglio, Enrico Letta, che indica come uno dei "valori più importanti" da recuperare quello "del rispetto per l'avversario".

Il presidente del Consiglio, in Versilia per l'inaugurazione della sala consiliare di Camaiore intitolata a Pierantonio Graziani, ha quindi sottolineato che questi sono tempi difficili "per tutti, ma io so quanto è forte la difficoltà per i Comuni che sono il primo punto di riferimento per ogni cittadino in difficoltà, che viene qui per per sfogarsi, per chiedere, per avere un consiglio".