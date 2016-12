Letta:Pd,segretario motore governo

17:43 - Le primarie del Pd dell'8 dicembre non preoccupano il premier, Enrico Letta: "Non ho nessun dubbio che il segretario eletto domenica sarà della partita, motore fondamentale per un governo forte che faccia del 2014 l'anno delle riforme". Il presidente del Consiglio non esprime una preferenza sul futuro leader del partito: "Chiunque sia il vincitore, lavoreremo bene insieme. L'interesse del Paese viene prima degli interessi dei singoli".