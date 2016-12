21:19 - Il Pd deve saper parlare non solo alla testa degli elettori ma anche alla loro pancia: ne è convinto il premier, Enrico Letta, secondo il quale "se parliamo solo alla testa non vinceremo mai". Per il premier, dunque, serve un partito in grado di aprirsi ai cittadini per superare "il pericolo del populismo e dell'antieuropeismo": "non ci si può accontentare di essere un centrosinistra asfittico".