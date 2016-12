Letta:Pd lavori per uscire da crisi

12:59 - Davanti all'assemblea del Pd, Enrico Letta dice che da oggi "ci metteremo al lavoro per far uscire dalla crisi ricostruendo la democrazia. L'Italia ce la farà se il Pd ce la farà. E soprattutto, uniti non ci batte nessuno". Attacca la protesta dei forconi sottolineando che "non abbiamo niente a che fare con Casa Pound" e lancia un messaggio a Renzi: "Matteo, lavoriamo insieme per eliminare i retroscena tra noi due. Tutto avverrà in modo trasparente".