16:50 - "L'Italia ha bisogno di una maggioranza chiara e che non ci siano più ricatti, anche perché si è dimostrato che il governo non cade". E' quanto ha affermato il premier, Enrico Letta, parlando alla Camera. Dopo una settimana in cui "alcuni dentro la maggioranza hanno detto esplicitamente che preferivano il voto anticipato a fine novembre, che sarebbe stato un errore, ora - ha aggiunto - siamo qui per riprendere il filo più forti e coesi".