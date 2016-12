18:41 - Per la fiducia al governo bisognerà attendere l'esito delle primarie del Pd. Il presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha infatti annunciato l'intenzione di proporre a Napolitano "di aspettare le primarie del Partito democratico dell'8 dicembre", prima di andare in Parlamento per la nuova fiducia. Che sicuramente "passerà attraverso una messa a punto del programma per il 2014", soprattutto su "riforme costituzionali e istituzionali".

"Valuteremo insieme al Capo dello Stato il percorso che sono certo consentirà un chiarimento tra le forze politiche, dove ognuno si assumerà le responsabilità", ha spiegato a chi gli ha chiesto se volesse presentarsi dimissionario da Giorgio Napolitano. Letta si trova a Vilnius, in Ucraina, per un summit con Moldava, Georgia e Azerbaijan.



"Rimpasto? Squadra governo funziona così com'è" - "La squadra del Consiglio dei ministri funziona, ovviamente ci sono le dimissioni dei sottosegretari e dei viceministri" di Forza Italia; "vedo che arrivano con il contagocce...". Cosi' il premier Enrico Letta. "L'Italia è stata in questi anni declassata, veniamo da una situazione di declassamento, da due-tre anni molti complessi. Abbiamo subito pesantemente la crisi: ci sono dall'anno prossimo prospettive per uscire da crisi e dai declassamenti subiti", ha detto.



"Spingeremo su riforme, anche nuovi capitoli economici" - "Cambiare la costituzione in Italia è cosa molto complessa per le rigidità del sistema" che impongono "tempi e maggioranze molto larghe" ma quello delle riforme sarà "un capitolo su cui spingeremo molto", anche in campo economico. Il presidente del Consiglio ha annunciato che saranno impostate nel solco della legge di stabilità.



"Importante capire l'atteggiamento di Forza Italia" - Sarà importante capire "che tipo di ruolo e di opposizione vorrà avere Forza Italia, rispetto ad alcune riforme", a cominciare da quelle "istituzionali": ha poi affermato. "Il gesto che noi facciamo di andare in Parlamento è finalizzato anche a rendere questa discussione più ordinata e a dare il segno del fatto che esiste un'azione di governo, ma anche una azione di riforme istituzionali". Il premier ha quindi ricordato di aver sempre voluto cercare il consenso dei partiti di opposizione sulle riforme istituzionali.



Non solo l'Italia, anche l'Europa cambi passo - "Con la fiducia che si manifesterà nel nuovo passaggio parlamentare che faremo dopo le primarie del Pd, si segna una svolta per il governo", ha affermato il premier, Enrico Letta, intervenendo alcune ore dopo al congresso del Psi a Venezia. "E' mia intenzione cambiare registro", ha sottolineato. "Cambio di passo - ha aggiunto - che deve fare anche l'Europa, dove c'è un grandissimo bisogno dell'Italia, per porre fine all'austerità e al rigore".



''Il prossimo anno l'Italia avrà finalmente il segno più, con l'avvio della crescita e la fine dell'emorragia dell'occupazione che ci angoscia, e con le riforme'', ha aggiunto.