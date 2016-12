Letta: legge Stabilità equilibrata

11:30 - La legge di Stabilità è "equilibrata": ne è convinto il premier, Enrico Letta. Il quale sottolinea come ci sia "una discussione in corso in Senato e poi ci sarà il passaggio alla Camera"; i conti quindi "si faranno alla fine, e si vedrà che è una legge di Stabilità equilibrata". E in quanto a stabilità, è importante anche "quella politica, se no gli impegni che si prendono non si riescono a mantenere", e ciò preoccupa i tedeschi.