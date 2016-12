09:43 - "L'Italia corre un rischio che potrebbe essere fatale, sventare questo rischio dipende da noi, dalle scelte che assumeremo, dipende da un sì o un no". Lo afferma il premier Enrico Letta, in Senato. "Gli italiani ci urlano che non ne possono più di 'sangue e arena', di politici che si scannano e poi non cambia niente", ha aggiunto.