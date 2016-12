Letta: "Insieme a Napolitano contro chi vuole il collasso dell'Italia"

21:38 - "Esprimo totale sintonia con le parole e gli auspici del messaggio del Capo dello Stato. L'Italia che vuole rialzarsi e costruire con opportune e tempestive riforme si riconosce nei toni e nell'orizzonte delineato dal Presidente Napolitano". Così il premier Enrico Letta commenta il discorso del capo dello Stato. "Combatteremo chi esprime la volontà di portare al collasso l'Italia", ha aggiunto il premier.

Boldrini: "Ha usato la verità" - "Il Presidente della Repubblica si è rivolto con parole di verità, ancora una volta, ad un Paese che sta soffrendo. E lo ha fatto con straordinaria efficacia, mettendo in fila i nomi, i volti, le storie delle persone. L'Italia sente i colpi duri della crisi economica, ed il Presidente Napolitano ha richiamato la priorità assoluta degli interventi in materia di lavoro". Lo afferma il presidente della Camera Laura Boldrini che, subito dopo il messaggio di fine anno, lo ha chiamato per fargli gli auguri. "Ha fatto bene il Presidente a condannare chi tenta di delegittimare le istituzioni mettendo a rischio la coesione sociale, esortando invece alla serenita' e al coraggio. E' lo spirito giusto per fare del 2014 l'anno della ricostruzione."



Renzi: "Basta perdere tempo" - Anche il segretario del Pd, Matteo Renzi, appunta il suo commento sui social network: "Lavoro, coraggio, riforme. Senza perdere più tempo. Auguri, caro Presidente, da parte di tutto il Pd". "Il Presidente della Repubblica ha parlato agli italiani con grande lucidità. Ha saputo usare un tono semplice e diretto, quasi volesse parlare con tutti e con ciascuno. A lui il grazie delle democratiche e dei democratici per l'autorevolezza con cui guida le nostre Istituzioni. Le sfide per il nuovo anno non sono semplici, ma proprio per questo non c'è da perdere neanche un minuto e il PD raccoglierà l'appello del Presidente".



Alfano: politica si faccia carico delle sue parole - "Facciamo nostre le belle parole del presidente Giorgio Napolitano che ci dicono di guardare al nuovo anno con serenità e con coraggio. Il messaggio del nostro presidente interpreta il disagio di tutti noi italiani, segnati da un difficile percorso di uscita da una crisi senza precedenti" lo afferma il vicepremier e leader del Ncd Angelino Alfano. "Soprattutto la politica, a servizio del paese, deve farsi carico di ogni sacrificio necessario per condividere gli sforzi richiesti all'Italia. Sforzi che devono essere indirizzati in primo luogo alla creazione di nuovi posti di lavoro".



Brunetta: "Retorica da Napolitano, al voto" - "Rischio di retorica da Napolitano: la realtà è altra. Con Parlamento delegittimato e governo inadeguato riforme impossibili. Subito al voto". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, commentando il discorso del Quirinale.



Casini: "Il più bel messaggio di tutti questi anni" - "Forse è il più bel messaggio del Presidente Napolitano di tutti questi anni perché ha parlato con gli italiani più che degli italiani, chiedendo che si realizzi sulle riforme e sulla nuova legge elettorale un'intesa tra maggioranza ed opposizione: le regole del gioco democratico appartengono a tutti". Lo afferma Pier Ferdinando Casini, presidente della commissione Esteri.