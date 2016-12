Letta: "In Ue ayatollah del rigore"

19:23 - "Sul fronte europeo per alcuni ayatollah il rigore non è mai abbastanza, ma di troppo rigore l'Europa finirà per morire e le nostre imprese finiranno per morire". Lo ha detto il premier, Enrico Letta. "Sul fronte interno troppi pensano che si possa fare deficit e debito. Noi siamo in mezzo", ha aggiunto.

Letta ha poi parlato del semestre italiano di presidenza Ue, augurandosi "che sia legislatura della crescita e non della sola austerità: siamo convinti di poter dire con forza che c'è bisogno di una politica Ue per la crescita perché abbiamo i conti in ordine". "L'Italia - ha ripetuto - ha fatto un percorso che ci consente e ci obbliga a spingere sulla strada della crescita".



"Bond decennale al 3% o situazione vulnerabile" - "Finché non arriveremo almeno a un tasso al 3% sui bond decennali, fino a che questo non diventa punto di riferimento del sistema, continueremo a vivere una situazione di vulnerabilità", ha ricordato Letta parlando all'assemblea di Federcasse. Il premier ha poi parlato anche della Bce. "C'è il rischio di un errore fatale in Europa: dare tutto il peso ad un unico strumento, la Bce, anche se grazie alla guida autorevole di un italiano, Mario Draghi, ha consentito di calmare la crisi. La Bce non può fare sviluppo e bisogna rafforzare la Bei".



E il premier cita Benedetto XVI - Letta ricorrre poi anche alle parole di Benedetto XVI: "Il denaro non serva solo a creare denaro - ha detto Letta - ma la finanza sia sussidiaria al lavoro e alla crescita delle imprese, la finanza serva a creare lavoro e nuova impresa, serva al benessere dei territori affinché in questi si viva meglio".



L. Stabilità, Saccomanni: "Rilievi Ue già recepiti nel nuovo testo" - Non ci sarà nessuna nuova modifica alla legge di Stabilità dopo le critiche della Commissione europea, perché, come spiega il ministro Fabrizio Saccomanni, "i rilievi sono sulla bozza del 15 ottobre. Da allora ci sono stati privatizzazioni, spending review e progetto quote Bankitalia, che secondo noi rispondono alle richieste".



Saccomanni: "Privatizzazioni utili per ridurre debito" - Quanto alle privatizzazioni per il ministro dell'Economia rappresentano una misura necessaria per ridurre il debito pubblico italiano. "Dobbiamo ridurre lo stock del debito e tutto è utile perché una volta che scende, se le politiche sono virtuose, non sale", ha spiegato.