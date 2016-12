Letta: "Il governo va avanti, non siamo mai stati così forti"

12:26 - Per Enrico Letta, "l'orizzonte temporale del governo non cambia" dopo l'uscita di Forza Italia dalla maggioranza. Il voto di fiducia, incassato martedì in Senato, rappresenta un "risultato molto significativo che ci dà forza, coesione e prospettiva per tutto il 2014. Userò questa forza - ha quindi aggiunto il premier - per accelerare il percorso di riforme perché il Paese ne ha bisogno".

Come annunciato dallo stesso premier, dopo l'8 dicembre ci sarà un incontro con "i rappresentanti delle forze politiche" che sostengono il governo, per confrontarsi su come "incarnare questo senso di rafforzamento" dato dal voto di fiducia e "mettere a punto il percorso".



"Il governo ha i numeri giusti" - "Questa notte al Senato abbiamo avuto 171 voti, sono più di quelli dell'ultimo governo Berlusconi", ha spiegato Letta, sottolineando di averlo specificato "perché ho visto che si comincia a dire che abbiamo numeri risicati. I numeri sono giusti e ci danno forza".



"Rimpasto? No , ma da ministri di Forza Italia mi aspetto atti conseguenti" - Per Letta il tema di un rimpasto di governo non è fra le priorità: "Il problema della squadra di governo per adesso non mi pare che si ponga, la squadra continua a lavorare" anche se "mi aspetto atti conseguenti" da quei membri del governo che fanno parte di un partito che non ha votato la fiducia.



"Non è la fine delle larghe intese" - Per Letta le vicende degli ultimi giorni non rappresentano "la fine delle larghe intese, "rimane un governo sostenuto da partiti politici che hanno fatto, come in Germania, una grande coalizione".



"Sulla decadenza di Berlusconi continuo a non esprimermi" - "In questi sette mesi non ho mai commentato e ho sempre mantenuto una linea di netta separazione e la manterrò", ha detto il premier a proposito della decadenza di Berlusconi. A chi gli chiedeva se il Cavaliere lo abbia avvertito del passaggio all'opposizione, si è limitato a rispondere "no".



I numeri del governo Letta - Martedì notte il governo ha avuto la fiducia del Senato sulla legge di Stabilità con 171 voti favorevoli e 135 contrari: 307 i presenti e 306 i votanti per una maggioranza necessaria di 154 voti. Il governo ha avuto 13 voti in più della maggioranza assoluta del Senato (al netto dei senatori a vita: questa notte era presente il solo Mario Monti).