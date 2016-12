13:13 - Il governo ha stanziato 700 milioni per misure a sostegno del lavoro e dell'occupazione. Lo ha annunciato il premier Enrico Letta, spiegando che 150 milioni vanno per le decontribuzione dell'occupazione giovanile, 200 per l'occupazione femminile e per i più anziani e 350 per interventi a sostegno della ricollocazione dei disoccupati. "Gli interventi 2014 di contrasto alla povertà - prosegue Letta - saranno di 800 milioni".