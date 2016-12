09:33 - "Sono qui a chiedere la fiducia per un nuovo inizio". Queste le parole del premier, Enrico Letta, nel suo discorso alla Camera per il voto di fiducia al suo governo. "Ho la determinazione a lottare con tutto me stesso per evitare di rigettare nel caos tutto il Paese proprio quando sta rialzandosi: l'Italia è pronta a ripartire ed è nostro obbligo generazionale" aiutarla, ha aggiunto.