Letta: "Arriverà la pace in Medio Oriente" "In Italia crescono le spinte estremiste"

21:16 - "Sono sicuro che la pace in Medio Oriente arriverà perché l'impegno che ci stanno mettendo Israele e il popolo palestinese ci fa ben sperare". Lo ha detto il premier, Enrico Letta, parlando alla sinagoga di Roma con Benyamin Netanyahu. "Arrivare ad una denuclearizzazione a fini militari dell'Iran - ha poi sottolineato - è un obiettivo che accomuna la comunità internazionale e sono convinto che ci riusciremo, percorrendo le strade diplomatiche".

Letta: "In Italia crescono gli estremismi" - "Viviamo un tempo di crisi economica e sociale che alimenta la paura, la quale a sua volta fa crescere le spinte all'estremismo, all'odio, all'intolleranza", ha detto Letta parlando dell'Italia. "Queste spinte - ha aggiunto - stanno crescendo in modo preoccupante. Resisteremo sempre alle spinte della violenza, prima verbale e poi fisica, dell'intolleranza, della xenofobia e del razzismo".



Netanyahu: "Iran vuole la bomba atomica" - "Non starò zitto se Israele sarà in pericolo", ha detto Netanyahu intervenendo alla cerimonia dell'Hannukà alla sinagoga di Roma parlando dell'Iran. "Come premier israeliano metto in guardia ogni giorno sui pericoli del programma nucleare iraniano", ha aggiunto. "L'Iran - ha poi sottolineato - cerca la bomba atomica ed è un regime che supporta il terrorismo. Noi non permetteremo che abbia una forza atomica da usare contro di noi".



"Tra Italia e Israele rapporti eccezionali" - "Tra Italia e Israele ci sono rapporti eccezionali", ha poi aggiunto il premier israeliano. "A Gerusalemme e Roma sono state costruite le basi della cultura occidentale", ha sottolineato.