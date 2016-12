Letta: "Approvata unione bancaria Ue"Merkel: ma fondo Esm non interverrà

00:23 - "Finita ora sessione Consiglio europeo. Approvata Banking Union. Per tutelare risparmiatori e evitare nuove crisi. Buon passo verso Ue più unita". Così il premier Enrico Letta, su Twitter, annuncia il grande accordo finanziario. "E' evidente che è un compromesso" e noi speriamo che l'Europarlamento faccia qualche "passo avanti in più".

Letta: "Bicchiere mezzo pieno" - Successivamente Letta stempera un po' gli entusiasmi: "E' evidente che è un compromesso" e noi speriamo che il l'Europarlamento faccia qualche "passo avanti in più", ma ad ogni modo è un passo avanti che "ci fa vedere il bicchiere mezzo pieno". "Se ci fosse stata quattro anni fa, l'Europa non avrebbe buttato miliardi per salvare le banche", ha aggiunto Letta. In particolare, il "punto centrale" per Letta è "la mutualizzazione del fondo" di risoluzione, che sancisce "un principio più europeo di solidarietà".



Lo stesso premier ha tuttavia riconosciuto che si tratta di un "compromesso": "Avremmo voluto fare qualche passo avanti in più, è un compromesso perché qualcun altro avrebbe voluto fare dei passi in meno, quindi si è trovato un punto di intesa che fa sì che il bicchiere sia mezzo pieno".



Merkel: "Esm non potrà intervenire" - A far capire che ancora una volta è stata la Germania a porre i suoi paletti è stata la Cancelliere Merkel dicendo che "il fondo Esm non potrà essere usato direttamente per la risoluzione delle banche se non tra dieci anni". Merkel ha però assicurato la disponibilità a "mettere in atto meccanismi più semplici" come chiesto dal Parlamento europeo.



Hollande: "Accordo grazie all'asse Francia-Germania" - "L'accordo sull'Unione bancaria" trovato dai ministri delle finanze Ue "è stato confermato" dai leader dei 28, e l'intesa "è stata possibile perché Francia e Germania hanno lavorato insieme". Così il presidente francese Francois Hollande al termine del primo giorno di lavori del vertice Ue. "L'Europa ha fatto più passi avanti in questi ultimi 18 mesi che negli ultimi 10 anni".



Van Rompuy: "Passo più grande dopo euro" - "L'Unione bancaria è il più grande passo in avanti dalla creazione dell'euro" e "siamo soddisfatti che, con l'accordo sul meccanismo unico di risoluzione, il suo cammino vada come stabilito": lo ha detto il presidente Ue Herman Van Rompuy al termine del vertice Ue.