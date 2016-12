Letta: a Lampedusa servono risposte

18:55 - "Un incontro importante in una giornata in cui la cerimonia in Sicilia ci ha visto lavorare qui per far sì che ci siano risposte all'altezza delle domande della tragedia, risposte sia in gestione flussi migratori sia per la sicurezza del Mediterraneo". Così il premier, Enrico Letta, al termine dell'incontro con l'omologo greco, Antonis Samaras. "Noi puntiamo al rafforzamento di Frontex e alla messa in funzionamento di Eurosur", ha aggiunto.