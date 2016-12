Legge stabilità, Lupi: ok fiducia

13:58 - "Alfano non ha detto che non si doveva porre la fiducia. Anche perché come in passato è normale, naturale che il governo ponga la fiducia sulla legge di stabilità, che è la legge piuù importante dell'anno". Lo ha detto il ministro Maurizio Lupi, dopo riunione del gruppo Ncd. Per Lupi, "il problema non è la fiducia ma come la legge di stabilità è migliorata nel passaggio al Senato e mi risulta che si sta completando un buon lavoro".