Legge Stabilità, Letta: "Misure per il lavoro e ridurre il debito"

17:20 - Giù il costo del lavoro e nuovi interventi per rilanciare l'occupazione. Questi i temi fondamentali della Legge di stabilità, secondo il premier Enrico Letta, che ha esposto i contenuti della normativa in una serie di incontri. "Il cuore del provvedimento - ha detto - sarà la riduzione del costo del lavoro, ma la legge conterrà anche misure a sostegno di investimenti e occupazione, per il rispetto del tetto del 3% e per la riduzione del debito".

Letta ha avuto una serie di incontri a Palazzo Chigi con Alleanza delle Cooperative, Confapi e Ania. Il capo del governo, spiegano le fonti, ha ribadito che il fulcro del provvedimento sarà la riduzione del cuneo fiscale e dunque del costo del lavoro, che sarà accompagnato da misure a sostegno degli investimenti e dell'occupazione. Ma Letta ha anche precisato che si tratterà di un provvedimento "rigoroso", grazie al quale il governo non solo rispetterà l'impegno a restare sotto il tetto del 3% nel rapporto deficit/Pil, ma imposterà anche una "progressiva riduzione del debito pubblico".



"Ci salveremo solo con istituzioni funzionanti" - "Il nostro Paese si salva se avrà istituzioni che funzionano. L'impasse politica che abbiamo subito intorno alle elezioni ha provocato danni, anche economici. La stabilità è un valore perché crea le condizioni per avere credibilità e fare le riforme strutturali", ha detto ancora Letta affrontando il tema delle riforme. Quello delle riforme costituzionali, appunto, è "uno dei tre grandi obiettivi del governo nato a fine aprile con l'idea di concludere le riforme in 18 mesi: per ora il cronoprogramma è rispettato anzi siamo in anticipo e vogliamo continuare a tenere il punto".



"La legge elettorale non può essere fatta con blitz" - "Porteremo avanti le riforme discutendo con tutte le forze politiche, non solo con quelle che sostengono il governo, a partire dalla legge elettorale che non può essere fatta con un blitz ma in una logica consensuale. Deve comunque essere fatta perché non c'è più tempo e la pazienza dei cittadini sta per finire", ha concluso il premier.