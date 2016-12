Legge Stabilità, Letta apre alle modifiche in Parlamento

19:05 - Spetta al Parlamento definire la platea dei destinatari nell'intervento della legge di Stabilità sul cuneo fiscale con l'obiettivo di rendere "più incisivi" gli effetti del provvedimento. E' quanto è emerso nel pranzo di lavoro tra il premier Letta, il ministro Saccomanni e il vicepremier. Per il leader della Cisl, Raffaele Bonanni, in tal caso, se si rimettessero in discussione le scelte del governo sul disegno di legge "lo sciopero non si farà".

La manovra riduce il cuneo di 2,7 miliardi nel 2014 e di circa 3 miliardi nel 2015 e nel 2016. Durante la riunione, alla quale hanno partecipato i vice ministri dell'Economia, Stefano Fassina e Luigi Casero, si è discusso anche di dismissioni. Il governo si impegna a presentare entro fine anno il complessivo piano di cessioni, dal quale il Tesoro si aspetta proventi pari a mezzo punto di Pil tra 2014 e 2017.



Coglie la palla al balzo il segretario della Cisl Raffaele Bonanni: "Se il Parlamento rimette in discussione le scelte del Governo sul ddl stabilità smontiamo lo sciopero". Più battagliera Susanna Camusso della Cgil: "Non ci sono segni di cambiamento di direzione. Quattro ore di sciopero sono lo strumento per fare pressione. Ci auguriamo sia sufficiente per il cambiamento". La Camusso chiede al Parlamento "un segno di equità che oggi manca".



Anche la Uil si accoda e chiede al governo e al Parlamento che il ddl di stabilità sia "modificato profondamente" e ricorda che lo sciopero proclamato da Cgil, Cisl e Uil è per "ottenere il cambiamento" del provvedimento. Angeletti, a margine dell'audizione in corso al Senato, ha sottolineato che la legge di stabilità è lo strumento per creare maggiore occupazione e che la strada migliore è quella della riduzione delle tasse sul lavoro.