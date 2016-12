Legge stabilità, le ultime modifiche

02:02 - Un tetto di 300mila euro al cumulo di pensione e reddito nella pubblica amministrazione. Vale anche per i vitalizi ma non riguarda i contratti in essere. No invece a Tobin Tax e Tasi-Light. Salta infatti il tetto massimo dell'1 per mille inserito alla Camera per la Tasi, che torna al 2,5 per mille. Sono alcune delle novità durante l'esame della Legge di stabilità alla Camera.

M5S e Forza Italia lasciano la Commissione - Il Movimento 5 Stelle e Forza Italia hanno abbandonato nella notte la Commissione Bilancio dove era in discussione la Legge di stabilità. I due gruppi contestano i contenuti e le modalità di approvazione di un emendamento che, affermano i grillini, "salva Sorgenia e De Benedetti dal pagamento di oneri di urbanizzazione disposti da due sentenze del Tar".



Sì al fondo per la riduzione del cuneo fiscale - Via libera della Commissione all'emendamento al ddl stabilità che istituisce il fondo per la riduzione della pressione fiscale finanziato con i risparmi aggiuntivi derivanti dalla spending review e le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.Via libera anche a un emendamento che interviene sulle passività Inps a seguito dell'incorporazione dell'Inpdap e ad uno per l'anticipazione al 31 maggio della revisione dei canoni demaniali. Passa anche l'emendamento del governo che prevede una minisanatoria per le cartelle fiscali. I debitori potranno pagare l'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ma senza interessi.



No a Tobin-Tax e Tasi-Light - Il Pd ha ritirato, invece, l'emendamento di modifica della Tobin Tax presentato da Luigi Bobba. Il governo si è impegnato a riferire in Commissione Bilancio entro gennaio e ad affrontare il tema durante il semestre italiano di presidenza Ue. Verso un nulla di fatto anche per l'iniziale proposta del relatore per una Tasi-Light. Secondo quanto riferiscono fonti di governo, nella legge di Stabilità, infatti, la nuova tassa sulla casa dovrebbe restare nella formulazione approvata dal Senato e che vede una forbice dell'aliquota tra l'1 e il 2,5%. Tetto quest'ultimo, viene evidenziato, inferiore di un punto, comunque, alle richieste dei Comuni.



Ok "definitivo" al bonus bebè - Ok all'emendamento del governo alla legge di stabilità che istituisce per il 2014 il fondo per i nuovi nati. Le risorse ammontano a 22 milioni di euro. I criteri per l'erogazione dei contributi saranno stabiliti in un decreto del presidente del Consiglio di concerto con il Tesoro. Approvato anche l'emendamento che tutela altri 17.000 esodati, con un impegno di 950 milioni di euro tra il 2014 ed il 2020.



Sindacati da Letta - L'incontro con il presidente del Consiglio è ''andato bene'', secondo il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, ma ''la battaglia continua'' sulla legge di stabilità. ''Mi sembra che dal governo c'è stata buona volontà sugli esodati, si sostiene che gli ammortizzatori sociali sono importanti, si fa il fondo per il taglio delle tasse'', afferma a margine di un convegno sull'immigrazione.



Il testo in aula mercoledì mattina - Slitta a mercoledì mattina alla Camera l'esame della Legge di stabilità: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.