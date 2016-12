Legge stabilità, il governo pone fiducia Franceschini: "Verifica maggioranza"

14:50 - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, ha annunciato che il governo porrà la fiducia sulla legge di Stabilità. "Rispetteremo il lavoro del Parlamento ponendola sul testo che la commissione Bilancio sta ultimando - ha spiegato -. La fiducia è però necessaria anche per verificare politicamente, con chiarezza e senza ambiguità, il rapporto fiduciario tra governo e maggioranza parlamentare".

La decisione, presa formalmente da Palazzo Chigi, viene annunciata mentre sale la tensione in vista del voto sulla decadenza da senatore di Silvio Berlusconi, che sarà affrontata a Palazzo Madama mercoledì 27 novembre.



L'agenda dei lavori prevede che la commissione Bilancio approvi lunedì la manovra. L'aula dovrebbe concludere l'esame del disegno di legge entro martedì e nel pomeriggio si riunirà la conferenza dei capigruppo.



Rivalutazione pensioni, salta l'emendamento - Salta la rivalutazione delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo (2mila euro) e salta anche il contributo di solidarietà abbassato a 90mila euro rispetto ai precedenti 150mila. L'emendamento relativo è infatti stato ritirato, come conferma la presidenza della commissione Bilancio, Antonio Azzollini.



Gasparri: "Fiducia su cosa? Non c'è il testo" - Non si è fatta attendere la replica del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, che dice: "Apprendiamo che il governo porrà la questione di fiducia sulla legge di stabilità. Ma su cosa? A quest'ora della giornata ancora non sappiamo che cosa intende fare l'esecutivo sulla casa e su altre questioni fondamentali. Si pone la fiducia, quindi, su quale testo?".



Lupi: "Naturale porre la fiducia" - Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Lupi, precisando le parole dette in precedenza dal vicepremier Alfano: "Alfano non ha detto che non si doveva porre la fiducia. Anche perché come in passato è normale, naturale che il governo ponga la fiducia sulla legge di stabilità, che è la legge più importante dell'anno". Per Lupi, "il problema non è la fiducia ma come la legge di stabilità è migliorata nel passaggio al Senato e mi risulta che si sta completando un buon lavoro".



Santanché: spero si decida per l'opposizione - Daniela Santanché auspica che Forza Italia opti per la bocciatura della legge di Stabilità e per il passaggio all'opposizione. "Mi auguro - dice - che già alla riunione congiunta di Camera e Senato, si decida di non votare questa legge, tutta aumento tasse e praticamente zero tagli alla spesa, e possiamo passare all'opposizione e fare tutto ciò che Berlusconi ha sempre detto in campagna elettorale".



Nodo stadi, la parola alla Camera - Si apprende intanto che "la questione stadi sarà affrontata alla Camera", come ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanni Legnini, a margine dei lavori della commissione.



L'ultima versione dell'emendamento sugli stadi circolata nella tarda serata di domenica risultava molto edulcorata rispetto alla prima proposta, dal momento che non prevedeva la possibilità per i costruttori di nuovi impianti sportivi di edificare anche uffici e abitazioni.



Il testo stabilisce infatti solo che le risorse del Fondo di garanzia istituito nel 2002 presso il Credito sportivo siano utilizzate "anche se non in via esclusiva, per favorire l'ammodernamento degli impianti già esistenti o, in caso di comprovate ragioni, la realizzazione di nuovi impianti sportivi, comunque 'omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto e a 2000 allo scoperto, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori'. Un successivo comma precisa che questi interventi !sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti, legittimamente realizzati, o mediante localizzazione in aree già edificate". Clausola, questa, voluta dal ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, per evitare consumo di terreno non edificato.



Nonostante i correttivi apportati, dopo le infinte polemiche scatenate dagli ambientalisti ma anche da molti esponenti del Pd, il nodo passa comunque alla Camera.