Legge Stabilità, arriva il ddl collegato: sconti in bolletta e trasloco c/c gratis

23:21 - Arriva il disegno di legge collegato alla Legge di Stabilità. La bozza è costituita da 16 articoli e si intitola "Ddl concernente disposizioni in materia di sviluppo economico e semplificazione". Tra le misure c'è il credito d'imposta per la ricerca: 200 mln l'anno fino al 2016. C'è anche la portabilità a costo zero dei conti correnti e i voucher per digitalizzare le Pmi. Inoltre una misura taglia-bollette diminuendo gli incentivi sulle rinnovabili.

Il trasloco gratuito del conto corrente - Il trasferimento di un conto corrente bancario deve avvenire "senza spese aggiuntive di qualsiasi origine e natura" a carico del cliente. Viene rafforzato il Decreto Bersani escludendo inoltre costi di produzione e invio dell'ultimo estratto conto. Nella bozza sono fissati tempi contingentati per lo scambio di informazioni fra le due banche e per l'attivazione degli ordini periodici di pagamento (come bollette, bonifici periodici etc) sul nuovo conto. Si fa inoltre "divieto assoluto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate relative alle comunicazioni". Disposizioni che si applicano sia a persone fisiche che alle micro, piccole e medie imprese. Il diritto di estinzione del conto corrente bancario prevista dal testo unico bancario è inoltre esteso anche a quei conti correnti per i quelli "è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice".



Norma taglia bollette - La bozza del ddl collegato contiene anche la misura taglia-bollette relativa agli incentivi sulle rinnovabili di cui si parla da tempo. Il ddl prevede che il Gse ricorra a una raccolta di risorse sul mercato finanziario che consentirebbe di "spalmare" gli incentivi che gravano in bolletta riducendone il peso nei prossimi anni e incrementandolo nel lungo termine. "Ipotizzando che si ricorra al mercato finanziario per 2 miliardi l'anno - si legge nella Relazione illustrativa - si potrebbe ottenere una riduzione del peso degli oneri sulle tariffe del 15-20% negli stessi anni".



Una nuova politica industriale - Il governo dovrà presentare ogni anno un programma nazionale di politica industriale, entro il 30 giugno. Il programma, che porterà la firma del ministro dello Sviluppo, punterà alla crescita industriale e avrà come oggetto interventi di agevolazione fiscale, di promozione di strumenti finanziari e di accesso al credito, di incentivazione alle imprese, di investimento in infrastrutture, di domanda pubblica innovativa e di natura regolamentare.



Credito di imposta per la ricerca - Con la prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, è istituito, per gli anni 2014, 2015 e 2016, un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, per un valore complessivo di Euro 200.000.000 per ciascuno dei periodi di imposta considerati. L'importo massimo annuale per ciascun beneficiario è di 2,5 milioni



Voucher per digitalizzare le Pmi - Per favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico, le micro, piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro. I voucher potranno anche finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, delle Pmi: l'ammontare dell'intervento sarà di massimi 200 milioni di euro "nell'ambito della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali"



Rilancio delle società di investimento immobiliare - La bozza prevede il rilancio delle Siiq che, introdotte nel 2006, non hanno avuto la diffusione sperata, sia per la crisi sia per alcune rigidità normative. Sono finalizzate a raccogliere risorse per rafforzare il mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo, in linea con quanto previsto dalle normative di altri paesi Ue, come Francia e Germania.



Nuove misure anche per l'editoria - Arriva un pacchetto di norme in larga misure ordinamentali, finalizzata al contrastare la grave crisi del comparto dell'editoria. Tra queste la proroga al 31 dicembre 2016 del sistema delle tariffe postali massime e l'estensione dell'aliquota Iva ridotta dl 10% per i canoni di abbonamento alle testate giornalistiche tematiche in regola con la legge sulla stampa.