19:25 - Potranno arrivare complessivamente a 200 milioni di euro le risorse stanziate per la ricostruzione in Sardegna dopo l'alluvione. Un emendamento dei relatori alla legge di Stabilità prevede 30 milioni per l'emergenza dopo i 25 stanziati martedì dal Cipe, più un massimo di altri 150 milioni che saranno stanziati dall'Anas per strade e ponti.